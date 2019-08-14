Успенский пост 2019: питание по дням

В 2019 году Успенский пост длится с 14 до 28 августа. Он считается почти таким же строгим, как Великий пост. Публикуем календарь питания по дням на Успенский пост 2019.

Что нельзя есть во время Успенского поста 2019

Постящимся нельзя есть яйца, мясные и молочные продукты. Рыбу в Успенский пост можно только один раз — 19 августа, в праздник Преображения.

Степень воздержания каждый постящийся определяет для себя сам в зависимости от своих возможностей и здоровья. Ограничения в еде верующим рекомендуют заранее обсуждать со священником и врачом, чтобы не навредить здоровью.

Пост. Орехи СС0

В чем смысл Успенского поста

Смысл поста не в воздержании от еды и освящении плодов, а во внимании к внутреннему состоянию. Освящение яблок, орехов, меда, трав должно быть только дополнением к церковной службе и молитве.

Многие верующие во время поста стараются исповедаться и причаститься (в церкви нет строгих правил, как часто нужно это делать, но это считается благочестивой традицией).

Постная еда. Хлеб СС0

Успенский пост в 2019 году: питание по дням

Понедельник — сухоядение ( хлеб , фрукты и овощи , сухофрукты , орехи и мед).

— сухоядение хлеб фрукты и овощи сухофрукты орехи и мед). Вторник — горячая пища без масла.

— горячая пища без масла. Среда — сухоядение.

— сухоядение. Четверг — горячая пища без масла.

— горячая пища без масла. Пятница — сухоядение.

— сухоядение. Суббота — овощи , грибы , крупы с растительным маслом , вино.

— овощи грибы крупы с растительным маслом вино. Воскресенье — овощи , грибы , крупы с растительным маслом , вино.

Успение Пресвятой Богородицы (28 августа) в 2019 выпадает на среду. Это постный день, но в честь праздника разрешается рыба, пишет «Фома».

Эти правила — из устава, по которому живут в монастырях. У обычных верующих питание в пост, как правило, не связано с такими жесткими ограничениями. Чаще всего миряне не практикуют сухоядение и не отказываются от растительного масла все будние дни.