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Успенский пост 2019: питание по дням

В 2019 году Успенский пост длится с 14 до 28 августа. Он считается почти таким же строгим, как Великий пост. Публикуем календарь питания по дням на Успенский пост 2019.

Постная еда. Картофель
Постная еда. Картофель
СС0

Что нельзя есть во время Успенского поста 2019

Постящимся нельзя есть яйца, мясные и молочные продукты. Рыбу в Успенский пост можно только один раз — 19 августа, в праздник Преображения.

Степень воздержания каждый постящийся определяет для себя сам в зависимости от своих возможностей и здоровья. Ограничения в еде верующим рекомендуют заранее обсуждать со священником и врачом, чтобы не навредить здоровью.

Пост. Орехи
Пост. Орехи
СС0

В чем смысл Успенского поста

Смысл поста не в воздержании от еды и освящении плодов, а во внимании к внутреннему состоянию. Освящение яблок, орехов, меда, трав должно быть только дополнением к церковной службе и молитве.

Многие верующие во время поста стараются исповедаться и причаститься (в церкви нет строгих правил, как часто нужно это делать, но это считается благочестивой традицией).

Постная еда. Хлеб
Постная еда. Хлеб
СС0

Успенский пост в 2019 году: питание по дням

  • Понедельник — сухоядение (хлеб, фрукты и овощи, сухофрукты, орехи и мед).
  • Вторник — горячая пища без масла.
  • Среда — сухоядение.
  • Четверг — горячая пища без масла.
  • Пятница— сухоядение.
  • Суббота — овощи, грибы, крупы с растительным маслом, вино.
  • Воскресенье — овощи, грибы, крупы с растительным маслом, вино.

Успение Пресвятой Богородицы (28 августа) в 2019 выпадает на среду. Это постный день, но в честь праздника разрешается рыба, пишет «Фома».

Эти правила — из устава, по которому живут в монастырях. У обычных верующих питание в пост, как правило, не связано с такими жесткими ограничениями. Чаще всего миряне не практикуют сухоядение и не отказываются от растительного масла все будние дни.

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