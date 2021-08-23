Уволили пьяную медсестру, «проткнувшую все вены» пациентам в сибирской больнице

22 августа в паблике «Инцидент Кузбасс» опубликовали видео с жалобой пациентки на медсестру Новокузнецкой клинической больницы № 29.

«Утром меня госпитализировали. При оформлении в отделение мне выдали это ужасное постельное, на которое хороший хозяин даже собаку не позволит положить. Но самое страшное ожидало чуть позже, когда спустя час ко мне никто не подошел. Как стало известно, медсестра находилась в алкогольном опьянении и ждать помощи было не от кого», — рассказала женщина.