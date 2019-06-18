Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 июня 19°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Оскандалившегося барнаульского чиновника уволили из мэрии

Председателя комитета по физической культуре и спорту Барнаула Алексея Каретникова освободили от должности. Соответствующее распоряжение подписал глава города Сергей Дугин, сообщили altapress.ru в пресс-службе мэрии.

Алексей Каретников
Алексей Каретников
https://www.instagram.com/alekseikaretnikov/

Исполнять обязанности Каретникова с 18 июня будет заместитель председателя комитета Светлана Гусева. 12 июня во время открытия фестиваля ГТО в Барнауле она уже представляла городской комитет по физической культуре и спорту.

Как ранее писал altapress.ru, Алексей Каретников может быть замешан в истории с получением взятки. По неподтвержденной пока официально информации, 24 мая его задержали при попытке получить деньги от предпринимателя, занимающегося продажей наградного материала.

29 мая в комитете по физической культуре и спорту администрации Барнаула сообщали, что Алексей Каретников на больничном.

Позже Сергей Дугин жестко пригрозил увольнять взяточников. 6 июня он уволил Александра Алексеенко, своего вице-мэра по городскому хозяйству. 10 июня следователи официально сообщили о возбуждении в отношении Алексеенко уголовного дела о коррупции.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость