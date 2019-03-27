Уволившаяся из-за фото барнаульская учительница разработает правила поведения педагогов в соцсетях

Барнаульская учительница Татьяна Кувшинникова, которая уволилась из школы из-за снимка во «ВКонтакте», разработает и будет преподавать учителям правила поведения в социальных сетях. Об этом сообщил ТАСС министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко.

«Предложил Татьяне такой модуль разработать — безопасное ведение соцсетей для учителей. Она согласилась и будет вести такую программу в местном институте повышения квалификации учителей», — сказал Максим Костенко.

Министр сообщил, что Татьяне Кувшинниковой предложили три варианта профессиональной самореализации в краевой системе образования. По его словам, учительница точно решила остаться в образовании.

Татьяна Кувшинникова. Фото со страницы Татьяны Кувшинниковой в vk.com/tana80h

Напомним, что Татьяна Кувшинникова была вынуждена уволиться из школы из-за того, что кому-то из родителей не понравилось ее фото в купальнике. Женщина занимается моржеванием и выложила снимок на фоне льда в поддержку Универсиады. По этой причине у нее начались трения в коллективе, а ее сына, учившегося в этой же 13-й школе, якобы затравили.

Ранее Татьяна Кувшинникова сказала, что не хочет возвращаться на работу в общеобразовательную государственную школу даже после предложения подыскать для нее «достойные вакансии».