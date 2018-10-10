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10 октября
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Узнает хозяина по голосу? Стало известно, каким будет российский электронный паспорт

В Минкомсвязи рассказали, каким будет новый электронный паспорт, сообщает ТАСС. Он будет совсем не похож на обычный бумажный — больше на водительские права или банковскую карту. Кроме того, в будущем его планируют снабдить идентификацией по голосу или по сетчатке глаза.

Паспорт СССР.
Паспорт СССР.
СС0

Директор департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи рассказал, что новый документ гражданина РФ помимо персональных данных и фотографии, как в обычном бумажном паспорте, будет содержать информацию об отпечатках пальцев владельца. Выглядеть он будет примерно как водительские права: карточка размером с банковскую со встроенным чипом. «Важный элемент — то что на „борту“ имеется электронная подпись, с помощью которой можно будет осуществлять юридически-значимые действия в онлайн-мире», — подчеркнул чиновник.

Также в Минкомсвязи отметили, что в будущем планируют внедрить в проект идентификацию по голосу или по сетчатке глаза.

Постепенный перевод россиян на электронные паспорта начнется в 2021 году. Разработкой законопроекта займутся Минэкономразвития и автономная некоммерческая организация «Цифровая экономика». Стоимость реформы в целом может составить 114,4 млрд рублей.

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