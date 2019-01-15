В алтайском городе вода затопила погреба и углярку из-за порыва трубы

Пожилая жительница дома по улице Ворошилова, 156, вернувшись вечером домой с работы, обнаружила, что весь двор залит водой. Через некоторое время женщина уже в доме услышала подозрительное журчание. Открыли подпол — он практически до верха был наполнен водой.

Выяснилось, порыв доставил неприятности и соседям — в одном из домов вода зашла в углярку. После звонка в «Каменские теплосети» бригада рабочих отключила от водоснабжения небольшой участок частного сектора по улице Ворошилова.

Как пояснил Александр Кунц, заместитель директора «Каменских теплосетей» по водоснабжению и водоотведению, производилась откачка воды из домовладения. Несколько домов останутся без водоснабжения до утра, так как в ночь приступать к земляным работам нереально.

Вероятной причиной утечки воды служит порыв водопроводной трубы диаметром 100 мм.