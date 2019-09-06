В Алтайском крае парни на внедорожниках не дают фермеру собирать урожай

Фермер Евгений Степанян всю свою жизнь посвятил сельскому хозяйству. Весной он засел гречиху, а когда в середине августа комбайнеры вышли в поле, на их пути появились парни на внедорожниках. По словам крестьянина, представители крупной компании «Агро-Русь» посоветовали ему по-хорошему уйти с территории.

«Они так и сказали: косить тебе здесь не дадим. Но мы все равно пытались косить, а они пригнали свой комбайн. Потом сказали, что я надоел им тут. Они приехали на трех машинах в компании спортивно сложенные людей, которые предупредили — если я еще раз появлюсь на этой земле, мне не поздоровится. Ну и что? Мы уехали отсюда. А они скосили все», — рассказал фермер.

Он уверен, что таким образом у него пытаются отобрать выращенную гречиху. Полиция, по его словам, помочь не смогла.

Война началась после судебных разбирательств между администрацией района и агропромышленной фирмой «Угренево», которая в свою очередь на пять лет сдала в аренду земельный участок Евгению Степаняну. Суть спора, в частности, в том, что земля неверно поставлена на кадастровый учет.

«Я это все скосил своими силами. Он пытался — мы ему не дали. А он все равно пытается убрать урожай и подключает совершенно другие силы — то самбисты приедут, то какие-то блатные позванивают», — говорит руководитель предприятия «Агро-Русь» Юрий Поволоцкий.

Судебные тяжбы, как отмечает издание, инициировала администрация Бийского района, а Юрий Поволоцкий является депутатом.

По предварительным данным, стоимость урожая на полях составляет больше 8 млн руб. Отдавать гречиху людям, которые не приложили к ней никаких усилий, фермер Евгений Степанян не намерен.