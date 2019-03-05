В Алтайском крае браконьер убил двух косуль

По предварительным данным, в конце февраля в поле, расположенном в трех километрах от села Столбово Каменского района, житель Камня-на-Оби из зарегистрированного охотничьего ружья убил двух косуль.

Туши животных он разделал на мясо и забрал домой, где его и обнаружили полицейские. Сумма ущерба, причиненного государству, превысила 200 тысяч рублей.

Горожанина задержали, у него изъяли четыре охотничьих ружья, одно из которых незарегистрированное. Возбудили уголовное дело, мужчину оставили под подпиской о невыезде. Ему грозит штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до 2 лет.