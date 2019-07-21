В Алтайском крае на фестивале «Всэ будэ смачно!» гости съели две тонны вареников

Все заявлялись сами, участвовали не только сельсоветы, но и общественные организации и предприниматели.
Начинка из малины и шкварок
Хозяева палаток приготовили более 50 различных начинок: солёный творог, ревень, банан, вишня, смородина, малина, полевая земляника, сухофрукты, печень, квашеная капуста, картошка с утиными шкварками и зелёным луком. Каждый старался по-своему удивить гостей. Самой необычной начинкой гости отметили паслён.
О «хуторке»
Победителем «Вареничного хуторка» признали сотрудников сферы образования — они запомнились гостям красочной фотозоной и стилизацией под хату «Вечера на хуторе близ Диканьки». Второе место досталось Павловскому району, а третье — Рассветовскому сельсовету, они приготовили необычные вареники с фондю.
Кованый вареник
Участники из Павловского района подарили главе администрации Романовского района Андрею Науменко юбилейный кованый вареник. Это не первый их подарок— в прошлом году в селе Романово открыли двухметровый памятник варенику, сделанный мастером из Павловска. На празднике выстроилась целая очередь из желающих сфотографироваться с памятником.
Гигант и ёжик
Самый большой вареник уже пятый год подряд представляет Юрий Голенко, традиционно одетый в национальный костюм. Вареник-гигант длиной 110 см купили на аукционе за 2 тысячи рублей.
Самую лучшую экспозицию представил Грановский культурно-досуговый центра с «Ёжиком» из вареников.
Дефиле
Помимо яркого парада участников с транспарантами, гости увидели красочное вареничное дефиле «ВареникиStyle». Победу одержал Гуселетовский культурно-досуговый центр с костюмом «Вареник в кастрюле». Второе место досталось Закладинской библиотеке с костюмом «Щедрый стол», а третье — «Графу-варенику» от Рассветовской библиотеки.
На поляне
На поляне детский игр и забав дети играли в вареничные шахматы, участвовали в конкурсах и квесте «На юбилее у Вареника». Успешно работала площадка «Вареник желаний» — нужно было написать на бумажке желание и привязать к ленточкой к экспозиции. На сцене выступили творческие фольклорные коллективы, солисты и народные ансамбли украинской песни из регионов Сибири и Алтайского края.
«Тортик»
Гостям торжественно представили самый большой вареничный торт «Нам пять! Варениками можно злоупотреблять!» Юбилейный торт гости съели за 5 минут.
Всего по итогам праздника было налеплено и съедено 2 тонны вареников.
Один из самых вкусных
Ранее сообщалось, что Алтайский праздник вареника признали одним из самых вкусных в России.
В прошлом году в Романово на празднике побывали около 7 тыс человек, они съели почти тонну вареников.