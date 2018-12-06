В Алтайском крае пансионат для престарелых «выживают» из бывшего здания РПЦ

В Алтайском крае в селе Советское развернулась борьба за здание пансионата, в котором ухаживают за пожилыми людьми. Когда-то помещение принадлежало Казанской церкви, но ее настоятель, отец Алексий, отдал здание частной организации под «благое дело». В РПЦ решение не одобрили — настоятеля наказали по религиозному регламенту, а на руководство пансионата подали в суд.

Отец Алексий предоставил здание церкви, в котором ему предлагали жить с семьей, частному пансионату. Для его семьи помещение было слишком большое. В пансионат сразу стали прибывать постояльцы. Кого-то привезли издалека, кто-то пришел сам, а одну бабушку и вовсе нашли на свалке — отмыли, одели обули. Теперь за ней, как и за другими стариками, полноценно ухаживают, сообщает телеканал «Наши Новости».

Но «богоугодное дело» отца Алексия не пришлось по нраву в бийской епархии — здание передали в частные руки без ведома РПЦ.

Алексий,

настоятель Казанской церкви в селе Советское:

Отец Алексий Скрин с видео nashinovosti. tv Объясняя причину, почему не нужно было передавать это здание, — потому что мы подвергаем опасности людей, которые здесь будут находиться, якобы здание аварийно опасное. А когда меня сюда отправляют с семьей жить, ни у кого не возникает вопрос, что меня может разрушиться здание, завалить?

Телеканал обратился за комментариями в бийскую епархию, но там ответили, что «жизнь церковная она регламентируется послушанием», и «не было благословлено какие-то комментарии по этому вопросу давать».

Отца Алексия бийская епархия осудила по законам церкви, а вот на руководство пансионата подала в мирской суд. Пансионат прошел несколько проверок, устранил выявленные прокуратурой нарушения, но здание признают аварийным, несмотря на экспертизу, которая это опровергает. По решению суда всех пенсионеров должны выселить из пансионата уже с 4 декабря. Время на исправления других нарушений, например пропитки крыши противопожарным раствором, уже нет

В пансионате активных стараний епархии не понимают, а директор сравнивает происходящее со стачками в 90-е.

Наталья Сологубова,

директор частного пансионата для престарелых:

Отец Алексий и Наталья Сологубова. Скрин с видео nashinovosti. tv Никогда никто, правильно это сказать, не предъявлял претензий, не наезжал на дома престарелых, на дома ветеранов. Даже помогать им старались все те лица, которые совершали противоправные действия. Но никогда не было такого, чтобы кто-то посягал, кто-то требовал откатов.

Руководитель пансионата намерена судиться до конца: за двадцать дней заплатить все набежавшие штрафы, чтобы хотя бы никто из здания не выехал. Но районная прокуратура намерена провести повторные экспертизы в течении месяца.

В местной администрации подтвердили, что о проблеме знают и готовы помочь после обращения руководства пансионата. Но новое здание никто предоставлять, по всей видимости, не собирается.

Пансионат в Советском. Скрин с видео nashinovosti. tv

Алена Серова,

заместитель главы администрации по социальным вопросам Советского района:

У нас есть и в Бийске, и в Барнауле, и вообще по краю в некоторых территориях, которые готовы принять людей на постоянное проживание. А мы в свое время окажем им помощь в их доставке.

Напомним, в октябре в Алтайском крае прогремело правительственное решение закрыть 11 из 14 домов престарелых малой вместимости. Постановление об этом подписал губернатор региона Виктор Томенко. Но почти сразу, после разразившейся шумихи, постановление отменили. О том, как трагично восприняли весть о закрытии пансионатов в самих заведениях, почему в этой сфере все не так просто, и почему решение об оптимизации может принести смерть — читайте в материале altapress.ru.