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В Алтайском крае похолодает до -37 градусов

В Алтайском крае на неделе с 3 по 6 декабря заметно похолодает. Ночью в предгорных районах будет -32 …- 37 градусов, сообщает алтайский ЦГМС.

Русская зима.
Русская зима.
опубликовано на obhohocheshsya.com

Погода в Алтайском крае 4 декабря:

ночью:

  • -24 …- 29 градусов, местами в южных районах -17 …- 22 градусов, в северо-восточных районах до -35 градусов градусов,

  • на большей части территории снег, в утренние часы местами изморозь. На дорогах гололедица,

  • ветер юго-западный с переходом на северный, 3−8 м/с, местами по югу порывы до 15 м/с.

днем:

  • -22 … -27 градусов, в южных районах -17 …- 22 градусов,

  • в предгорных районах снег, в утренние часы местами изморозь. На дорогах гололедица,

  • ветер северный, 3−8 м/с.

Погода в Алтайском крае 5 декабря:

ночью:

  • -25 …- 30 градусов, местами в восточных и предгорных районах -32 …-37 градусов,

  • без осадков, на дорогах гололедица. В утренние часы местами туман, изморозь,

  • ветер северо-восточный, 2−7 м/с.

днем:

  • -19 …- 24 градусов,

  • без осадков, на дорогах гололедица. В утренние часы местами туман, изморозь,

  • ветер северо-восточный, 2−7 м/с.

Погода в Алтайском крае 6 декабря:

ночью:

  • -23 …- 28 градусов, местами в восточных и предгорных районах -30 …- 35 градусов,

  • без осадков, на дорогах гололедица. В утренние часы местами туман, изморозь,

  • Ветер восточный, 2−7 м/с.

днем:

  • -18 …- 23 градусов, в предгорьях до -13 градусов,

  • без осадков, на дорогах гололедица. В утренние часы местами туман, изморозь,

  • ветер восточный, 2−7 м/с.

В Барнауле в ближайшие дни холоднее всего будет ночью 5 декабря. Столбик термометра покажет −32…−34 градуса.

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