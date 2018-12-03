В Алтайском крае похолодает до -37 градусов

Погода в Алтайском крае 4 декабря:
ночью:
-
-24 …- 29 градусов, местами в южных районах -17 …- 22 градусов, в северо-восточных районах до -35 градусов градусов,
-
на большей части территории снег, в утренние часы местами изморозь. На дорогах гололедица,
-
ветер юго-западный с переходом на северный, 3−8 м/с, местами по югу порывы до 15 м/с.
днем:
-
-22 … -27 градусов, в южных районах -17 …- 22 градусов,
-
в предгорных районах снег, в утренние часы местами изморозь. На дорогах гололедица,
-
ветер северный, 3−8 м/с.
Погода в Алтайском крае 5 декабря:
ночью:
-
-25 …- 30 градусов, местами в восточных и предгорных районах -32 …-37 градусов,
-
без осадков, на дорогах гололедица. В утренние часы местами туман, изморозь,
-
ветер северо-восточный, 2−7 м/с.
днем:
-
-19 …- 24 градусов,
-
без осадков, на дорогах гололедица. В утренние часы местами туман, изморозь,
-
ветер северо-восточный, 2−7 м/с.
Погода в Алтайском крае 6 декабря:
ночью:
-
-23 …- 28 градусов, местами в восточных и предгорных районах -30 …- 35 градусов,
-
без осадков, на дорогах гололедица. В утренние часы местами туман, изморозь,
-
Ветер восточный, 2−7 м/с.
днем:
-
-18 …- 23 градусов, в предгорьях до -13 градусов,
-
без осадков, на дорогах гололедица. В утренние часы местами туман, изморозь,
-
ветер восточный, 2−7 м/с.
В Барнауле в ближайшие дни холоднее всего будет ночью 5 декабря. Столбик термометра покажет −32…−34 градуса.