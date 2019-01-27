В Алтайском крае похолодает до -35 градусов

Погода в Алтайском крае 28 января
ночью:
- -23,-28 градусов, при прояснении в западных районах -30,-35 градусов,
- в отдельных районах небольшой снег, метель, на дорогах гололедица,
- ветер западный, 4−9 м/с, местами порывы до 15 м/с.
днем:
- -20,-25 градусов,
- в отдельных районах небольшой снег, на дорогах гололедица,
- ветер западный, 4−9 м/с.
Погода Барнауле 28 января
ночью:
- -26,-28 градусов,
- возможен небольшой снег, на дорогах гололедица,
- ветер западный, 4−9 м/с
днем:
- -22,-24 градусов,
- возможен небольшой снег, на дорогах гололедица,
- ветер западный, 4−9 м/с.