В Алтайском крае похолодает почти до -40 градусов

Рабочая неделя в Алтайском крае начнется с сильных морозов. В ночь на 28 января местами по региону будет до -37 градусов, сообщает алтайский ЦГМС.

На Алтае в морозы МЧС развернуло мобильный пункт обогрева на трассе А-322.

Морозный понедельник

В крае в ночь на понедельник, 28 января, ожидается -25…-30 и лишь в отдельных территориях −32…−37. Местами ночью в восточных районах снег, метель, на дорогах гололедица, изморозь. Ветер юго-западный, 4−9 м/с, в восточных районах порывы до 15 м/с.

Днем 28 января температура воздуха будет -20…-25. Понедельник должен пройти без осадков, на дорогах гололедица, в утренние часы местами изморозь. Ветер юго-западный, 4−9 м/с.

В Барнауле в ночь с воскресенья на понедельник ожидается мороз -28…-30, а днем столбик термометра покажет -20…-22.

Похолодание на выходных

Перед этими морозами на выходных будет относительно тепло, хотя в течение воскресенья жителей края ждет похолодание.

В субботу, 26 января, ночью будет −25…−30, местами в юго-западных районах до -20. В северных и восточных районах снег, метель, на дорогах гололедица, в ночные часы местами изморозь. Ветер юго-западный, 5−10 м/с, местами в восточных районах порывы до 15 м/с.

Днем прогнозируют -5…-10, в восточных районах до -15. В северо-западных районах снег, метель, на дорогах гололедица, в утренние часы местами изморозь. Ветер юго-западный, 5−10 м/с, местами в западных районах порывы до 13−18 м/с.

В Барнауле в ночь на субботу обещают -25…-27, а днем −8…−10.

В воскресенье, 27 января, обещают похолодание, столбик термометра покажет -10…-15, местами -18…-23. На большей части Алтайского края будет идти снег, местами метель, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7−12 м/с, местами порывы 17−22 м/с.

В Барнауле прогнозируют −12…−14, с похолоданием в течение дня.