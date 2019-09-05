В Алтайском крае пошли грибы

По словам бывалых грибников, собирать грузди можно до октября, и в этом сезоне их будет много.

Любителям «тихой охоты» стоит быть осторожней в лесу, чтобы не заблудиться. В начале сентября 58-летняя жительница Троицкого ушла в лес за грибами и потерялась. Ее мать позвонила спасателям и на поиски незамедлительно отправились пожарные, полицейские, росгвардейцы, представители администрации и сельсовета. Женщина провела в лесу целую ночь.

А жители Залесовского района отмечают небывалое нашествие медведей. Один из грибников увидел косолапого, который в это время что-то ел. Спасаться мужчине пришлось на дереве.