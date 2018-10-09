В Алтайском крае закроют 11 домов престарелых

В Алтайском крае ликвидируют 11 из 14 домов престарелых малой вместимости. Постановление об этом подписал губернатор региона Виктор Томенко.

Ликвидация происходит в целях оптимизации деятельности краевых государственных бюджетных стационарных учреждений социального обслуживания, говорится в документе.

Расформируют дома-интернаты в Волчихинском, Егорьевском, Кулундинском, Крутихинском, Кытмановском, Локтевском, Михайловском, Новичихинском, Панкрушихинском, Усть-Калманском и Целинном районах.

Дома малой вместимости рассчитаны на пребывание 20−35 человек. Экономически они убыточны. Обитателям домов, а речь идет о нескольких сотнях пожилых людей, придется переселиться в более крупные учреждения. Таких, по данным Минтруда, в Алтайском крае 9. Они находятся за 150−180 километров от тех, что расформируют.

Источник в сфере социальной защиты пожилых людей сообщил altapress.ru, что 30−40% стариков просто не перенесут такого переезда.

«В домах престарелых малой вместимости люди живут как семья. Многие из них уже однажды потеряли семью, и теперь их хотят заставить пережить это еще раз, — говорит источник. — Губернатор, видимо, не понимает, какой трагедией это может обернуться».

Кроме этого, не ясна судьба сотрудников домов престарелых, они потеряют работу, которой на селе и так немного.

Оперативно прокомментировать ситуацию в Министерстве труда и социальной защиты Алтайского края не смогли. Altapress.ru отправил в ведомство запрос.