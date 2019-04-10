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Жизнь

В Алтайском крае потеплеет до +23 градусов

В Алтайском крае 13 апреля воздух прогреется до +23 градусов, сообщает алтайский ЦГМС.

Цветение. Весна.
Цветение. Весна.
СС0

Погода в Алтайском крае 11 апреля:

ночью:

  • -1,-6 градусов,
  • без осадков, утром местами туман,
  • ветер северо-восточный, 3−8 м/с.

днем:

  • +7…+12 градусов, местами в южных районах +12…+17 градусов,
  • без осадков, утром местами туман,
  • ветер северо-восточный, 3−8 м/с с усилением до 14 м/с.

Погода в Алтайском крае 12 апреля:

ночью:

  • -1…-6 градусов,
  • без осадков
  • ветер юго-восточный, 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

днем:

  • +10…+15 градусов, местами в южных районах до +20 градусов,
  • без осадков,
  • ветер юго-восточный, 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Погода в Алтайском крае 13 апреля:

ночью:

  • +1…-4 градусов,
  • без осадков,
  • ветер юго-западный, 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

днем:

  • +13…+18 градусов, местами в южных районах до +23 градусов,
  • без осадков,
  • ветер юго-западный, 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Погода в Барнауле:

  • днем 11 апреля: +9…+11 градусов,
  • днем 12 апреля: +12…+14 градусов,
  • днем 13 апреля: +15…+17 градусов.
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