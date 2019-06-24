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24 июня 13°C

Синоптики рассказали, когда в Алтайском крае потеплеет до +35 градусов

В Алтайском крае 27 июня воздух прогреется до +35 градусов. В течение недели в регионе местами возможны дожди и грозы, сообщает алтайский ЦГМС.

Поле. Природа. Дождевые тучи.
Поле. Природа. Дождевые тучи.
СС0

Погода в Алтайском крае 25 июня:

ночью:

  • +6…+11 градусов,
  • в отдельных районах небольшой и умеренный дождь, в предгорных районах местами сильный дождь, гроза, в утренние часы местами туман,
  • ветер юго-восточный, 2−7 м/с, с усилением до 13 м/с.

днем:

  • +17…+22 градусов, в юго-западных районах до +27 градусов,
  • в юго-восточных районах небольшой и умеренный дождь, гроза, в утренние часы местами туман,
  • ветер юго-восточный, 2−7 м/с, с усилением до 13 м/с.

Погода в Алтайском крае 26 июня:

ночью:

  • +8…+13 градусов,
  • без осадков, в утренние часы местами туман,
  • ветер восточный, 3−8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

днем:

  • +25…+30 градусов,
  • без осадков, в утренние часы местами туман,
  • ветер восточный, 3−8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Погода в Алтайском крае 27 июня:

ночью:

  • +11…+16 градусов,
  • без осадков,
  • ветер юго-восточный, 3−8 м/с, местами порывы 10−15 м/с.

днем:

  • +25…+30 градусов, в западных районах до +35 градусов,
  • местами в западных районах небольшой и умеренный дождь, гроза,
  • ветер юго-восточный, 3−8 м/с, местами порывы 10−15 м/с.

Погода в Барнауле:

  • днем 25 июня: +20…+22,
  • днем 26 июня: +25…+27,
  • днем 27 июня: +28…+30.
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