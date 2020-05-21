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Малый бизнес
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В Алтайском крае пройдет онлайн-ярмарка в День защиты детей

Из-за ограничений в связи с распространением коронаврусной инфекции День защиты детей в Алтайском крае пройдет без ярмарок и выставок. Чтобы помочь бизнесу в это непростое время в Алтайском фонде МСП придумали новый формат.

Источник: Алтайском фонде МСП

Для предпринимателей края запустили онлайн-платформу ярмаркадетства.рф. На ней можно бесплатно разместить предложения по продаже своих товаров и услуг.

Обязательное условие — это существенная скидка от розничной цены для каждого, кто с 1 по 3 июня включительно совершит заказ посредством платформы.

Организаторы подчеркивают, что ярмаркадетства.рф — это не магазин, а современный агрегатор заявок, которые предприниматели обрабатывают своими силами, формируя корзину покупателя, осуществляя расчет, а также доставку покупки.

1 июня с 11 до 15:00 на платформе пройдет трансляция оффлайн праздника с конкурсами, розыгрышами и аниматорами.

Мероприятие организуют на площадке центра «Мой бизнес» в рамках реализации национального проекта «Развитие малого и среднего предпринимательства».

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