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Жизнь

В Алтайском крае стартовала Всероссийская декада подписки

Уважаемые читатели! В течение 10 дней Почта России проводит акцию «Всероссийская декада подписки»!

Третий год подряд газета "Свободный курс" вошла в число победителей конкурса "10 лучших газет России".
Третий год подряд газета "Свободный курс" вошла в число победителей конкурса "10 лучших газет России".
Анна Зайкова

В период льготной декады с 1 по 10 июня вы можете оформить подписку на 2 полугодие 2020 года по выгодным ценам.

Издания ИД «Алтапресс» также принимают участие в акции. Стоимость подписки на них на второе полугодие существенно снижена:

  • «Свободный курс» со скидкой — 501,12 рублей (вместо 600,42 рублей),

  • «Печки-Лавочки» со скидкой — 275,16 рублей (вместо 338,64 рублей),

  • Журнал «Телепарк» со скидкой — 656,22 рублей (вместо 781,80 рублей),

  • «ТВ-Пульт» со скидкой — 380,76 рублей (вместо 452,82 рублей).

Акция проводится во всех почтовых отделениях Алтайского края и на сайте podpiska.altapress.ru.

Также вы можете оформить льготную подписку по телефону 63−55−02 через агентство подписки «Алтай» с доставкой газеты в офис или удобный для читателя киоск «Роспечать» (только для Барнаула).

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