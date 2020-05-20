В Алтайском крае стартовала Всероссийская декада подписки

В период льготной декады с 1 по 10 июня вы можете оформить подписку на 2 полугодие 2020 года по выгодным ценам.
Издания ИД «Алтапресс» также принимают участие в акции. Стоимость подписки на них на второе полугодие существенно снижена:
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«Свободный курс» со скидкой — 501,12 рублей (вместо 600,42 рублей),
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«Печки-Лавочки» со скидкой — 275,16 рублей (вместо 338,64 рублей),
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Журнал «Телепарк» со скидкой — 656,22 рублей (вместо 781,80 рублей),
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«ТВ-Пульт» со скидкой — 380,76 рублей (вместо 452,82 рублей).
Акция проводится во всех почтовых отделениях Алтайского края и на сайте podpiska.altapress.ru.
Также вы можете оформить льготную подписку по телефону 63−55−02 через агентство подписки «Алтай» с доставкой газеты в офис или удобный для читателя киоск «Роспечать» (только для Барнаула).