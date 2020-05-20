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Жизнь

В Алтайском крае студенческое общежитие закрыли на карантин из-за COVID-19

Общежитие № 3 Алтайского медуниверситета на ул. Чкалова, 36 в Барнауле закрыли на карантин, рассказали altapress.ru студенты вуза.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
CC0

Среди студентов обнаружили девушку, у которой подтвердился коронавирус, что и стало причиной закрытия общаги, сообщил источник. Теперь всем оставшимся там студентам нельзя покидать здание.

Официальных сообщений об этом ни от вуза, ни от оперштаба края по борьбе с коронавирусом пока не было.

В группе общежития «Вконтакте» говорится, что в связи двухнедельным карантином администрация АГМУ обеспечит трехразовое питание, а так же в общежитии работают волонтеры.

«Волонтеры будут осуществлять помощь в передачи документов, покупке лекарств, и других ВАЖНЫХ! просьб. В случае ухудшения самочувствия незамедлительно сообщайте старосте этажа и заведующей», — пишут в сообществе.

Общежитие № 3 АГМУ разделено на два крыла. В малом крыле каждого этажа 21 комната, а в большом крыле — по 30 комнат. Оно рассчитано на 630 студентов, но сколько из них осталось на лето — неизвестно.

Ранее сообщалось, что Краевая клиническая больница скорой помощи приостановила госпитализацию из-за обнаружения случаев COVID-19.

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