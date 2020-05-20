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Жизнь

В Алтайском крае умер шестой пациент с COVID-19 и выявили еще 40 случаев заражения

В Алтайском крае за сутки выявили 40 новых случаев заболевания и зарегистрирован один факт смерти пациента с коронавирусной инфекцией, сообщил 20 мая оперативный штаб.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Умер житель Славгорода, мужчина 1956 года рождения, инфицированный коронавирусом. Как и в прежних случаях, у пациента течение заболевания было осложнено наличием тяжелых хронических заболеваний эндокринной и сосудистой систем.

Врачи госпиталя Городской больницы № 5 Барнаула провели тромболизис (тромболитическую терапию) и все необходимые реанимационные мероприятия, но спасти жизнь не смогли.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, новые инфицированные выявлены в Барнауле — 23 человека, Курьинском районе — 3, Рубцовске — 2, Новоалтайске — 2, Первомайском районе — 2, Бийске — 1, Славгороде — 1, Рубцовском районе — 1, Косихинском районе — 1, Бурлинском районе — 1, Шипуновском районе — 1, Завьяловском районе — 1, Каменском районе — 1.

На 20 мая общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 1054 человек, в том числе 132 детей до 17 лет включительно. Выписаны 546 человек

Из 200 работников Корбалихинском рудника выздоровело 184 человека, продолжают лечение еще 16 пациентов.

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