Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 апреля 10°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

В Алтайском крае выпустят на волю 10 спасенных пеликанов

23 апреля в Алтайском крае выпустят на волю 10 краснокнижных пеликанов, которые пережили зиму в теплом ангаре в Барнауле. Как пишет «Алтайская правда», птицы набрали в весе и уже разбились по парам.

Пеликаны в Алтайском крае.
Пеликаны в Алтайском крае.
Алексей Эбель, facebook.

Напомним, осенью несколько молодых пеликанов прилетели на Алтай на незапланированную зимовку: птицы направлялись на юг, но выбились из сил. Шестерых отловили в Алейске, одного нашли в Кемеровской области и троих — на юге края.

Пеликанов спасли сибирские орнитологи и общественники. Зимовку птицам организовал директор ветклиники Артем Кучер совместно с Минприроды региона. Кормом обеспечили общественные и коммерческие организации. По словам орнитологов, сейчас все птицы здоровы, отлично себя чувствуют и играют. 23 апреля их увезут в Алтайский заказник и выпустят на озеро.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость