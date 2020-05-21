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Жизнь

1111. В Алтайском крае за сутки выявили 57 случаев COVID-19

За сутки в Алтайском крае подтвердили 57 новых случаев заражения COVID-19, сообщил 21 мая на заседании правительства региона губернатор Виктор Томенко.

Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи.
Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи.
Анна Зайкова.

Всего в крае насчитывается 1 111 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Выздоровело всего 573 пациента, за сутки +27.

Из общего числа заболевших, по данным губернатора, 9 человек умерли: 6 смертей — это подтвержденные случаи смерти от коронавируса, по оставшимся трем специалисты еще определяют причины.

Новые случаи заболевания зарегистрированы в Барнауле — 33 человека, Бийске — 10, Новоалтайске — 4, Залесовском районе — 4, в Первомайском районе — 2, Рубцовске — 1, Рубцовском районе — 1, Бийском районе — 1, Славгороде — 1, Тюменцевском районе — 1, ЗАТО Сибирском — 1 чел., Благовещенском районе — 1, Алейском районе — 1.

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