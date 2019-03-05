В региональном управлении Роспотребнадзора предупредили, что в Алтайском крае в разы возрастет численность клещей, сообщают «Вести Алтай».

На увеличение числа кровососущих влияет несколько факторов, в том числе, погода. В регионе зимы были относительно теплыми, почва не промерзала слишком сильно, поэтому популяция клещей не снижалась.

Если в 2019 году весна будет ранней, то первые пострадавшие от укусов насекомых могут появиться уже в середине марта, рассказала Елена Черкашина, главный специалист-эксперт отдела эпиднадзора краевого управления Роспотребнадзора. По ее словам, клещи в регионе еще не проснулись, пик их активности ожидают в третьей декаде апреля.

Напомним, в прошлом году в Барнауле первых клещей заметили в середине марта.

Клещ в Сибирской долине. Наташа Порохова в vk.com/barneos22

Справка

Самое опасное заболевание, которое переносят клещи — энцефалит. Клещевой вирусный энцефалит — тяжелая вирусная инфекция, поражающая центральную и периферическую нервную систему. Как правило, он развивается в острой форме с высокой температурой, сильными головными болями, тошнотой, рвотой, судорогами. Тяжелые осложнения острой инфекции могут завершиться летальным исходом.

В прошлом году в Алтайском крае заразились 22 жителя, из них 10 стали инвалидами. В Роспотребнадзоре сообщили, что если в прошлом году в крае еще были районы, которые не встречались с клещевым энцефалитом, то теперь таких территорий нет.