В алтайском питомнике появился умилительный мангуст

В зооусадьбе Altai Rocks появился мангуст. Зверька назвали Тонго и очень скоро его смогут увидеть все посетители, пишет Алтайтурцентр.

«Ну и родители его, конечно, тоже не из дикой природы, ибо изъятие животных из естественной среды это очень плохо (если, конечно, это не травмированные животные). Тонго довольно быстро осваивается в новом доме, скоро можно будет приехать и познакомиться с нашим новоселом», — пишет хозяйка усадьбы Юлия Бочарникова на странице Altai Rocks «ВКонтакте».

На родине, в Африке, это довольно распространенное домашнее животное, хороший охотник за грызунами и другими нежелательными соседями.

«Необычным оказалось раннее взросление зверька: в возрасте 1 месяц собака, лиса, енот — это беспомощные младенцы, а мангуст уже весьма самостоятельный и может охотиться на мелкую добычу. Тонго выбрал любимым местом для игр, отдыха и сна меня — очень весело и интересно заползать в карманы, капюшон, рукава одежды, прятаться на голове в волосах», — цитирует хозяйку зооусадьбы Алтайтурцентр.

Она также предупреждает посетителей, что резкие звуки, крики и беготня могут испугать животное, ведь для них очень важен позитив при общении с человеком, особенно незнакомым.

Напомним, что в усадьбе живут сибирские хаски, сиба-ину, енот и лиса. Питомник находится в поселке Солнечный.