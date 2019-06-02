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Жизнь

В Алтайском театре драмы ставят спектакль по рассказам Шукшина

В Алтайском краевом театре драмы репетируют спектакль «И разыгрались же кони в поле…» к юбилею Василия Шукшина, пишет katun24.ru. Премьеру запланировали на сентябрь.

Театр драмы.
Театр драмы.
Михаил Хаустов

Режиссер спектакля Максим Астафьев взял за основу 13 рассказов Василия Шукшина. Среди них — «Сапожки», «Верую!» и «Случай в ресторане». В название спектакля вынесли строку из стихотворения Василия Шукшина.

В работе над проектом участвуют художница Анастасия Котова (Санкт-Петербург) и хореограф Александр Пучков. Сообщается, что в спектакле заняты все поколения актеров театра драмы. Для героев изготовят почти 70 костюмов.

Ранее aktapress.ru писал о том, что в Молодежном театре Алтая поставили «Бойцовский клуб».

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