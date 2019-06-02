В Алтайском театре драмы ставят спектакль по рассказам Шукшина

Режиссер спектакля Максим Астафьев взял за основу 13 рассказов Василия Шукшина. Среди них — «Сапожки», «Верую!» и «Случай в ресторане». В название спектакля вынесли строку из стихотворения Василия Шукшина.
В работе над проектом участвуют художница Анастасия Котова (Санкт-Петербург) и хореограф Александр Пучков. Сообщается, что в спектакле заняты все поколения актеров театра драмы. Для героев изготовят почти 70 костюмов.
Ранее aktapress.ru писал о том, что в Молодежном театре Алтая поставили «Бойцовский клуб».