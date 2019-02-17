В Амстердаме хотят исключить проституток из числа достопримечательностей

Мэр Амстердама Фемке Халсема призвала реформировать знаменитый Квартал красных фонарей — городской район секс-индустрии. По ее мнению, превращение проституции в туристическую достопримечательность унизительно и недопустимо, сообщает Lenta.ru со ссылкой на местное издание DutchNews.

Мэр готова рассмотреть все варианты преобразования квартала, которые изменят ситуацию. Халсема намерена разработать пакет мер до лета для решения проблемы.

По ее словам, поток туристов затрудняет работу проституток в районе и ставит под угрозу их безопасность. Она добавила, что амстердамская традиция открытой секс-индустрии все больше связана с унижением женщин путешественниками.

Некоторые политические активисты призвали и вовсе отказаться этого общественного «мясного рынка».

В декабре Халсема заявляла, что ограничит проституцию в городе. Она считает, что Амстердам должен привлекать туристов своей историей и культурной ценностью, а не возможностью заняться сексом за деньги. Из-за Квартала красных фонарей значимость Старого города в последнее время сильно уменьшилась, уверена она.

Квартал красных фонарей в Амстердаме — один из самых известных в мире. Под ним подразумевают район Де Валлен, где расположены публичные дома, секс-шопы, секс-театры, магазины по продаже марихуаны и так далее.