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Арбитражный суд запретил работу автомойки на Демидовской площади в Барнауле

Арбитражный суда Алтайского края 19 октября запретил эксплуатировать автомойку на Демидовской площади в Барнауле, сообщает официальный сайт города.

Автомойка на Демидовской площади.
Автомойка на Демидовской площади.
Анна Зайкова.

На автомойку наложили обеспечительные меры до решения суда. Исполнительный лист направили в службу судебных приставов.

Ранее на предварительном заседании в Арбитражном суде Алтайского края чиновники потребовали запретить эксплуатацию объекта и отрезать его от электросетей, канализации и водопровода.

Автомойка.
Автомойка.
altapress.ru

Напомним, в начале августа горожане заметили, что на углу проспекта Красноармейского и улицы Ползунова в Барнауле возводят каркас автомойки. Ее появление в историческом месте Барнаула многих возмутило. Собственник автомойки говорил, что монтирует объект на арендованной у «Марии-Ра» земле с соблюдением всех юридических требований.

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