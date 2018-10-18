В Барнауле чиновники просят суд лишить автомойку на Демидовской площади света и воды

Комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула заявил новое ходатайство о наложении обеспечительных мер на автомойк у на Демидовской площади. На предварительном заседании в Арбитражном суде Алтайского края чиновники потребовали запретить эксплуатацию объекта и отрезать его от электросетей, канализации и водопровода, пишет «Банкфакс».

Напомним, мойка была готова и 16 октября и начала работать. Представитель ответчика (владельца сети автомоек Formuka22 Евгения Чертова) адвокат Сергей Лынов объяснил, что это произошло якобы потому, что к моменту, когда Чертов смог пообщаться с судебными приставами и узнать об обеспечительных мерах, объект уже достроили.

Автомойка. altapress.ru

Сергей Лынов предоставил заключение специалистов, согласно которому у мойки нет признаков капитального строительства. Сторона истца могла возразить на это только актами осмотра, составленными представителями администрации в августе — тогда в качестве признаков капитального объекта они указали подключенные коммуникации и бетонное основание мойки. Также по их мнению, о капитальности свидетельствует и договор аренды на неограниченный срок, то есть автомойка должна «прописаться» на площади на достаточно длительное время.

Все вышеперечисленное, по словам Лынова, не может достоверно свидетельствовать о том, что у объекта есть признаки недвижимости.

Автомойка на Демидовской площади. Анна Зайкова.

Судья также упомянула, что на основании кадастровой выписки земля зарезервирована для муниципальных нужд. Этого обстоятельства, как оказалось, не знала ни одна из сторон. И ответчик и истец предположили, что речь идет о резервировании для подземных коммуникаций, но точно установить это будет возможно лишь к следующему заседанию. Оно должно пройти пройти 30 октября.

Напомним, в начале августа горожане заметили, что на углу проспекта Красноармейского и улицы Ползунова в Барнауле возводят каркас автомойки. Ее появление в историческом месте Барнаула многих возмутило. Собственник автомойки говорил, что монтирует объект на арендованной у «Марии-Ра» земле с соблюдением всех юридических требований.

Автомойка на Демидовской площади. Анна Зайкова.

Предприниматель рассказал, что консультировался с профессиональными архитекторами, чтобы автомойка органично вписалась в ансамбль Демидовской площади. Строение пытается мимикрировать под окружающую историческую застройку. На фасаде автомойки, обращенном на проспект Красноармейский, теперь есть несколько сообщений с фотографиями.