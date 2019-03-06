В Барнауле начали ремонт дорог, несмотря на минусовые температуры

В Барнауле дорожная служба открыла строительный сезон в первую неделю марта — на месяц раньше, чем в 2018 году, сообщает сайт горадминистрации. Утверждается, что технология, которую применяют дорожники, позволяет вести ремонт при температуре — 10 градусов.

Как сообщают в мэрии, ремонт ведется с применением холодной асфальтобетонной смеси.

Технология позволяет производить ремонт покрытия холодным асфальтом при окружающей температуре до минус 10 градусов. В отличие от традиционного горячего асфальта, этот материал содержит эластичные битумы, вязкость которых повышается при понижении температуры окружающей среды.

Покрытие из холодного асфальта отличается высокой прочностью, долговечностью и может эксплуатироваться сразу после завершения ремонтных работ. В первую очередь ремонтируются наиболее важные участки дорожно-транспортной сети, где необходимо срочно устранить повреждения, создающие опасность для движения автомобильного потока.

В этом году ремонт начат на месяц раньше, чем в прошлом году, из-за оттепели. МБУ «Автодорстрой» планирует отремонтировать 25 участков в разных районах города.

В план работ вошли следующие участки дорог:

на Змеиногорском тракте от остановки «Больница РТП» до КП ГАИ,

на пересечении улиц Гоголя и Челюскинцев,

участок улицы Северо-Западной в границах проспекта Ленина и улицы Гущина,

Павловский тракт от улицы Сельскохозяйственной до остановки «Угольный склад»,

проспект Космонавтов в границах улицы Туриногорской и Гоньбинского тракта и др.

Всего по муниципальному заданию в 2019 году дорожная служба с применением холодного асфальта отремонтирует 176,5 кв. метров дорог.

К текущему ремонту с использованием горячего асфальтобетона МБУ «Автодорстрой» приступит при наступлении благоприятных погодных условий, положительной среднесуточной температуры воздуха выше 5 градусов тепла и высыхании дорожного покрытия, рассказали в горадминистрации.