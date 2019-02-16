Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 февраля -2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

В Барнауле начались первые весенние подтопления на реке Пивоварка

На текущей неделе рядом с мостами через реку Пивоварку по улицам Юрина, Красный текстильщик и проспекту Коммунаров впервые в этом году поднялся уровень воды. Произошло это из-за скопления льда.

На реке Пивоварка поднялся уровень воды
На реке Пивоварка поднялся уровень воды
http://barnaul.org

Управление коммунального хозяйства и штаб ГОЧС администрации Железнодорожного района провели работы по удалению заторов на этих участках с применением техники и ручной силы.

Зауженные участки русла очистили от снега и наледи экскаватором, пролили кипятком. На участках, где нет возможности для проезда техники, работы проводились вручную пневматическим компрессором. В результате уровень воды в реке удалось понизить.

В администрации района сообщают, что держат на контроле состояние русла реки.

Отметим, что эксперты в нынешнем году прогнозируют сложный паводок из-за превышение уровня снега в два раза.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость