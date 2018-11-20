В Барнауле начался конкурс по благоустройству городских территорий

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПРОЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ Г. БАРНАУЛА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ «АЛОМ»

I. Общие положения

1.1. Положение о проведении конкурса проектов благоустройства общественных территорий города Барнаула (выбор из списка в Приложении 1) тротуарной плиткой «Алом» (далее — Положение) определяет порядок проведения конкурса по выбору лучших инициатив, предложенных участниками конкурса, условия участия в нем, порядок определения победителя конкурса, критериев оценки и структуру финансирования проектов-победителей.

1.2. Конкурс проектов благоустройства общественных территорий города Барнаула тротуарной плиткой «Алом» (далее — Конкурс) проводится в целях создания комфортных, современных и благоустроенных территорий города, наполнения их содержанием, активизации творческого потенциала участников — студентов вузов, поиска творческих идей и решений по благоустройству территорий с применением вибропрессованной тротуарной плитки «Алом», производимой ООО «ЖБИ Сибири».

1.3. Общий фонд денежных средств конкурса — 60 000 рублей.

Распределение денежных средств:

1 место — 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

2 место — 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

3 место — 10 000 (десять тысяч) рублей.

II. Организация и проведение конкурса

2.1. Организатором Конкурса является Общество с ограниченной ответственностью «Железобетонные изделия Сибири».

2.2. Участниками конкурса (конкурсантами) являются студенты высших учебных заведений г. Барнаула, инженерно-технических факультетов.

2.3. Конкурс проводится с 19 ноября по 20 декабря 2018 года в несколько этапов:

I этап с 19 ноября по 10 декабря 2018 года — прием заявок на участие и проектов благоустройства. Выбор финалистов конкурсной комиссией.

II этап 10 декабря по 15 декабря — защита кейсов и общественное обсуждение концептуальных проектов благоустройства, прошедших в финал.

III этап с 15 декабря по 20 декабря — определение победителей конкурсной комиссией на основании результатов общественного обсуждения и решения конкурсной комиссии.

IV этап 21 декабря — вручение призов победителям конкурса.

2.4. Для участия в конкурсе конкурсанты с 20 ноября по 10 декабря 2018 предоставляют организатору ООО «ЖБИ Сибири» следующие документы:

— заявку на участие в конкурсе проектов благоустройства общественных территорий г. Барнаула по форме согласно Приложению 2 к Положению;

— проект развития выбранной территории (далее — проект), в соответствии с техническим заданием согласно Приложению 3 к Положению, содержащий:

а) цели и задачи;

б) проект благоустройства выбранной территории со схемой раскладки на объекте вибропрессованной тротуарной плитки «Алом»;

в) указание необходимого объема материалов;

г) перечень мероприятий и работ;

д) прогнозируемые результаты.

е) презентацию проекта в формате Microsoft PowerPoint, pdf.

2.5. Конкурсанты представляют презентации своих проектов на публичной защите при общественном обсуждении, а также на заседании конкурсной комиссии для определения победителей.

III. Конкурсная комиссия

3.1. Конкурсная комиссия (далее — Комиссия) формируется на время проведения конкурса с целью определения победителей и подведения итогов конкурса.

3.2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.

3.3. Состав Комиссии утверждается распоряжением руководителя компании «ЖБИ Сибири».

3.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на заседании присутствуют более половины ее членов.

3.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих на заседании.

3.6. При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии.

3.7. Победителями признаются конкурсанты, проекты которых набрали максимальное количество баллов.

3.8. Решение Комиссии оформляется протоколом, который утверждает председатель Комиссии.

IV. Порядок проведения общественного обсуждения

4.1. Общественное обсуждение поступивших на конкурс проектов организует ООО «ЖБИ Сибири» и ИД «Алтапресс».

4.2. Общественное обсуждение проводится в период с 10 декабря по 15 декабря на следующих площадках:

— заседания конкурсной комиссии (конференц-зал завода «ЖБИ Сибири»);

— голосование за предоставленные участниками кейсы и обсуждение проектов на новостном портале www.altapress.ru;

— обсуждение конкурсных проектов в социальных сетях;

— размещение Положения и конкурсных проектов в разделе «КОНКУРС благоустройства общественных территорий» на официальном сайте компании «ЖБИ Сибири».

4.3. График общественного обсуждения утверждается заместителем председателя Комиссии не позднее чем за 5 дней до начала его проведения.

4.4. По итогам общественного обсуждения протоколы заседаний публикуются на официальном сайте OOO «ЖБИ Сибири» в разделе «КОНКУРС благоустройства общественных территорий».

V. Критерии оценки проектов , представленных на конкурс

N п/п Наименование показателей Макс. балл Примечание 1. Продуманная и выстроенная структура и идеология проекта, философия места 3 Создание структуры территории проекта и наполнение его элементами благоустройства с применением тротуарной плитки «Алом», озеленения в соответствии с философией места 2. Творческий взгляд 3 Уникальность предложения, использование нестандартных приемов и решений применения многообразия форм и цветов тротуарной плитки «Алом» 3. Проработка зонирования, функциональность зон 3 Функциональность зон с учетом мобильности элементов наполнения. 4. Успешность прохождения общественного обсуждения 3 Доля участников общественного обсуждения, поддержавших проект, по результатам опроса 5. Перспектива реализации проекта исходя из стоимости 3 Простота реализации проекта, содержания оборудования и элементов ландшафтного обустройства

VI. Порядок рассмотрения конкурсных документов и подведения итогов конкурса

6.1. Секретарь Комиссии формирует представленные проекты и приглашает на заседание комиссии конкурсантов, чьи проекты были допущены для участия в финале. Конкурсанты по одному приглашаются в зал заседания и представляют презентации своих проектов перед Комиссией. В финал выходят проекты, соответствующие требованиям технического задания на проектирование благоустройства объекта общественной территории г. Барнаула.

6.2. После публичной защиты Комиссия в срок до 20 декабря 2018 года рассматривает проекты и принимает решение об объявлении победителей.

Победителями конкурса признаются конкурсанты, набравшие максимальное количество баллов в соответствии с разделом IV настоящего Положения.

При равенстве баллов победителей, набравших одинаковое максимальное количество, комиссия простым большинством голосов членов, присутствующих на заседании, определяет победителей.

6.3. В рамках конкурса не рассматриваются следующие проекты:

— предоставление неполного пакета документов, указанных в п. 2.4.

— предоставление конкурсных документов по истечении срока приема документов.

При выявлении указанных нарушений секретарь Комиссии в соответствии с решением Комиссии в пятидневный срок направляет уведомление конкурсанту о возврате конкурсных документов с указанием причины отказа участия в Конкурсе.

6.4. Конкурс признается несостоявшимся, если на основании результатов рассмотрения документов для участия в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников конкурса или количество допущенных участников в конкурсе менее трех, а также в случае отсутствия заявок на участие в конкурсе.

6.6. Церемония награждения победителей проходит в торжественной обстановке 21 декабря 2018 года.

Приложения:

Приложение 1 — Список общественных территорий г. Барнаула для создания конкурсного проекта благоустройства объекта тротуарной плиткой «АЛОМ» на 1 л.

Приложение 2 — Заявка на участие в конкурсе проектов благоустройства общественной территории г. Барнаула тротуарной плиткой «Алом» на 1 л.

Приложение 3 — Требования к участникам и проектам на 2 л.

Коммерческий директор ООО «ЖБИ Сибири» М.И. Лисовой

Согласовано:

Заместитель директора по управлению Персоналом ООО «ЖБИ Сибири» И.А. Фахриева 16.11.2018 г.

Исполнительный директор ООО «ЖБИ Сибири» К.С. Овсянников 16.11.2018 г.

Приложение 1 к Положению о проведении конкурса проектов благоустройства общественных территорий г. Барнаула тротуарной плиткой «Алом»

СПИСОК общественных территорий г. Барнаула для создания конкурсного проекта благоустройства объекта тротуарной плиткой «АЛОМ»

1. Проезд Полюсный, от пер. Ядринцева до жилого дома № 93 по пр. Полюсному

2. Аллея «Радужная», расположенная по Малому Павловскому тракту, от ул. Шумакова до ул. Панфиловцев

3. Зеленая зона, расположенная по ул. Лазурной, 4

4. Сквер, расположенный по адресу: ул. Панфиловцев, 22

5. Сквер, расположенный по ул. Шумакова, 17а

6. Аллея, расположенная по ул. Г. Исакова, от ул. Северо-Западной, 2 до ул. Солнечная Поляна

7. Пл. Народная, расположенная по ул. Попова, 88а

8. Аллея, расположенная по ул. 40 лет Октября, от ул. П. Сухова до пр-кта Космонавтов

9. Зеленая зона, расположенная у здания по ул. Молодежной, 5

10. Обской бульвар

11. Сквер «Ротонда», расположенный у здания по пр. Комсомольскому, 73

12. Зеленая зона, расположенная между домами № 55 и № 67 по пр. Красноармейскому

13. Парк культуры и отдыха «Центральный» Центрального района по адресу: пр. Социалистический, 11

Приложение 2 к Положению о проведении конкурса проектов благоустройства общественных территорий г. Барнаула тротуарной плиткой «Алом»

ЗАЯВКА на участие в конкурсе проектов благоустройства общественной территории г. Барнаула тротуарной плиткой «Алом»

Дата подачи заявки ____________________

Регистрационный номер ________________

(Заполняет конкурсная комиссия)



1. Выбранная территория ________________________________________________________

______________________________________________________________________________

2. Название проекта ____________________________________________________________



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______________________________________________________________________________



3. Участник конкурса (ФИО) _____________________________________________________



______________________________________________________________________________

4. ВУЗ, в котором обучается участник______________________________________________

______________________________________________________________________________





Подпись заявителя (студента) _____________



«____" _____________ 2018 г.



Приложение 3 к Положению о проведении конкурса проектов благоустройства общественных территорий г. Барнаула тротуарной плиткой «Алом»

Требования к участникам и проектам

1. Общие сведения о Конкурсе

Участникам конкурса предстоит разработать проекты благоустройства общественной территории г. Барнаула, выбранной из списка (Приложение 1), тротуарной плиткой «Алом». Конкурсантам необходимо создать полноценно функционирующее общественное пространство, которое в будущем могло бы стать частью повседневной жизни горожан и гостей города.

Проблемы, которые должны быть решены в проекте:

Несовременное благоустройство, устаревшие материалы, используемые при создании общественного места. Отсутствие архитектурной индивидуальности благоустройства территорий.

Цель конкурса:

Поиск творческих идей и решений по оформлению общественных территорий г. Барнаула с применением многообразия форм и цветов вибропрессованной тротуарной плитки «Алом». Формирование нового современного узнаваемого образа выбранной территории. Создание любимых мест прогулок жителей города Барнаула.

Задачи:

Разработка философии комфортного и любимого места для горожан.

2. Формирование территории со следующими функциями:

— места отдыха;

— комфортность и современность территории;

— экологичность;

— ремонтопригодность;

3. Применение вибропрессованных изделий «Алом» (тротуарная плитка, бордюрные камни).

2. Требования к представляемым проектам

При разработке проекта благоустройства общественной территории г. Барнаула:

— учесть существующее архитектурно-планировочное положение территории;

— учесть визуальное восприятие проектируемого благоустройства территории с различных точек;

— найти наиболее выразительное объемно-пространственное решение благоустройства и озеленения площади и объемно-пластическое решение художественного образа;

— подобрать формы и цвета тротуарной плитки «Алом» под архитектурный стиль прилежащей территории;

— ввиду социальной значимости данного проекта, а также для дальнейшей печати и выставочной деятельности предлагается выполнить конкурсные материалы с высочайшим профессиональным качеством, используя разнообразные передовые технологии подачи конкурсных проектов.

3. Ожидаемый результат

3.1. Градостроительный эффект:

— создание компактной общественной пешеходной зоны, в которой все функции и сервисы находятся в пешеходной доступности;

— индивидуализация общественного пространства, сочетающего в себе разные виды использования; 4.2. Средовой эффект:

— создание более комфортного и уютного элемента городской среды для жителей и гостей города.