В Барнауле нарастили мощности пункта вакцинации в «Геомаркете»

Пункт вакцинации в ТЦ «Геомаркет» на пр. Ленина, 154а теперь обслуживают четыре медицинские организации: поликлиники № 1 и 10 и больницы № 3 и 5, сообщили в министерстве здравоохранения Алтайского края.

До этого там работали только сотрудники городской больницы № 3 и поликлиники № 10. Ежедневно в двух кабинетах прививали около 300 человек.

Теперь же прием одновременно могут вести до 11 врачей в четырех прививочных кабинетах.

В пункте можно поставить как первую прививку, так и вторую, а также пройти повторную вакцинацию.

График работы: с 10:00 до 19:00 ежедневно, включая выходные, в порядке живой очереди бесплатно, в рамках ОМС. При себе необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС.

Расширение площадки самого крупного в крае пункта вакцинации позволит сократить очереди в поликлиниках, считают в минздраве.