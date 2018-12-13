В Барнауле несколько кладбищ закрыли для захоронений

Пять барнаульских кладбищ закрыли для захоронений. Соответствующее постановление подписал глава города Сергей Дугин.

В постановлении указано, что решение о закрытии кладбищ приняли в связи с превышением плотности захоронений.

Запрет коснулся кладбищ, расположенных на земельных участках:

в селе Власиха,

в поселке Ягодное,

в Барнауле на улице Абаканская , д.35а,

д.35а, в поселке Новомихайловка,

в Барнауле на Змеиногорском тракте , 126д,

Кадастровые номера участков кладбищ можно найти здесь.

По данным МУП «Специализированная похоронная служба» Барнаула всего в городе 18 кладбищ.

Напомним, ранее стало известно, что депутаты алтайского краевого заксобрания (АКЗС) изучат вопрос, можно ли предоставить субсидии муниципалитетам на содержание кладбищ.