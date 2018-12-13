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В Барнауле несколько кладбищ закрыли для захоронений

Пять барнаульских кладбищ закрыли для захоронений. Соответствующее постановление подписал глава города Сергей Дугин.

На кладбище.
На кладбище.
Михаил Хаустов

В постановлении указано, что решение о закрытии кладбищ приняли в связи с превышением плотности захоронений.

Запрет коснулся кладбищ, расположенных на земельных участках:

  • в селе Власиха,
  • в поселке Ягодное,
  • в Барнауле на улице Абаканская, д.35а,
  • в поселке Новомихайловка,
  • в Барнауле на Змеиногорском тракте, 126д,

Кадастровые номера участков кладбищ можно найти здесь.

По данным МУП «Специализированная похоронная служба» Барнаула всего в городе 18 кладбищ.

Напомним, ранее стало известно, что депутаты алтайского краевого заксобрания (АКЗС) изучат вопрос, можно ли предоставить субсидии муниципалитетам на содержание кладбищ.

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