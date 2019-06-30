В Барнауле образовалась пробка на Змеиногорском тракте из-за крестного хода в Коробейниково

В группе «Барнаул 22» очевидцы сообщают, что крестным ходом заняты две полосы по направлению из города. Пробка — от Кордона до Аванесова.
«Ищите пути объезда» — предупреждают комментаторы сообщества.
«Почему не организовали попутное движение автотранспорта?» — спрашивают другие автомобилисты.
Когда начался крестный ход?
Паломники вышли 30 июня в 8:30 от Покровского кафедрального собора Барнаула. Руководить крестным ходом будет диакон Константин Филатов, сообщается на сайте барнаульской епархии.
Когда и где завершится крестный ход?
Крестный ход завершится 6 июля в Коробейниково Усть-Пристанского района, в Богородице-Казанском мужском монастыре, где хранится Казанская икона Божией Матери. За неделю паломники пройдут около 250 километров.