В Барнауле образовалась пробка на Змеиногорском тракте из-за крестного хода в Коробейниково

30 июня начался традиционный крестный ход к главной алтайской святыне — Казанской иконе Божией Матери. Из Барнаула люди будут несколько дней идти в Коробейниково. Очевидцы сообщают, что шествие, несмотря на сопровождение ГИБДД, создало большую пробку на Змеиногорском тракте.