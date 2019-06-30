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1 июля
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Жизнь

В Барнауле образовалась пробка на Змеиногорском тракте из-за крестного хода в Коробейниково

30 июня начался традиционный крестный ход к главной алтайской святыне — Казанской иконе Божией Матери. Из Барнаула люди будут несколько дней идти в Коробейниково. Очевидцы сообщают, что шествие, несмотря на сопровождение ГИБДД, создало большую пробку на Змеиногорском тракте.

Крестный ход в Коробейниково-2017
Крестный ход в Коробейниково-2017
Мария Стрыгина

В группе «Барнаул 22» очевидцы сообщают, что крестным ходом заняты две полосы по направлению из города. Пробка — от Кордона до Аванесова.

«Ищите пути объезда» — предупреждают комментаторы сообщества.

«Почему не организовали попутное движение автотранспорта?» — спрашивают другие автомобилисты.

Когда начался крестный ход?

Паломники вышли 30 июня в 8:30 от Покровского кафедрального собора Барнаула. Руководить крестным ходом будет диакон Константин Филатов, сообщается на сайте барнаульской епархии.

Когда и где завершится крестный ход?

Крестный ход завершится 6 июля в Коробейниково Усть-Пристанского района, в Богородице-Казанском мужском монастыре, где хранится Казанская икона Божией Матери. За неделю паломники пройдут около 250 километров.

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