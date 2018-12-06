Гарик считает себя самым смешным роботом в мире. Или хотя бы первым комиком, у которого вместо головы микросхемы. С посетителями семейного фестиваля «RoboStars» он шутит про нелегкую долю роботов, свою ревнивую девушку, которая отказывается быть посудомойкой, и свой лишний вес.

Вы, люди, ужасно показываете танец робота. Что это за движения? Я же так не издеваюсь над калинкой-малинкой" - причитает Гарик со сцены стендап-клуба. Такую неожиданную для себя профессию андроид освоил на первом фестивале роботов для всей семьи «RoboStars».

Проект, собравший в одну команду творческих роботов из разных стран мира, приехал в Барнаул всего на месяц. Но еще задолго до открытия горожане атаковали организаторов вопросами и «уронили» сайт с покупкой билетов. И неудивительно: андроидов, представляющих профессии спортсменов, журналистов, ученых, художников и театралов в Барнауле еще не было.

Фестиваль примет первых гостей уже 8 декабря и будет работать все новогодние праздники. Создатели «RoboStars» обещают, что будет интересно взрослым, школьникам и даже малышам. Часть программы можно узнать уже сейчас на сайте robostars.ru.

В Барнауле открылась «Фабрика звезд» для андроидов. Фото предоставлено организатором. В Барнауле открылась «Фабрика звезд» для андроидов. Фото предоставлено организатором. В Барнауле открылась «Фабрика звезд» для андроидов. Фото предоставлено организатором. В Барнауле открылась «Фабрика звезд» для андроидов. Фото предоставлено организатором.

Время на фестивале летит незаметно, поэтому билет действителен весь день. Что касается ценовой политики, то взрослый билет обойдется в ту же сумму, что и один поход в кино. А вот дети смогут попасть на «RoboStars» совершенно бесплатно. Для этого нужно отправится к одному из партнеров проекта и получить за покупку пригласительный сразу на двух детей! Полный список и условия можно прочитать здесь.