В Барнауле отремонтируют памятник реактивному самолету

Администрация Индустриального района решила отремонтировать авиационный памятник реактивному учебно-боевому самолету Л-39. Монумент находится на пересечении улиц Взлетной и Шумакова. Его установили в 2000 году, в честь барнаульских летчиков, сообщает мэрия города.

Восстановление решили проводить поэтапно. Два года назад скульптуру покрасили на средства предпринимателей. В прошлом году эксперты обследовали самолет и выяснили, что некоторые механизмы и соединения требуют ремонта, а конструкция — укрепления. Эти работы выполнили.

В 2019 году планируют поменять старую металлическую обшивку на новую цветную и укрепить постамент. В сквере возле памятника в 2020 году появятся вазоны с цветами, газон, подходы выложат плиткой, установят скамейки и урны.

Ранее администрация района участвовала с проектом восстановления памятника в голосовании по выбору объектов благоустройства. Однако жители Барнаула не выбрали его как первоочередной.

Памятник включили в районный план благоустройства.

Справка

Летательный аппарат установили на месте деревянного здания старого городского аэродрома в память о барнаульских авиаторах. Это чехословацкий учебно-тренировочный самолет, его полное название — Aero L-39 Albatros.