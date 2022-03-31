Пять за пять дней. В Барнауле почтили память погибших на Украине алтайских солдат

С предложением о минуте молчания выступила депутат Надежда Дрюпина. По ее словам, только за пять дней в Рубцовске, где располагается ее округ, похоронили пять погибших на Украине солдат.

Остальные депутаты инициативу поддержали.

Отметим, что точные данные о количестве павших в спецоперации военных из Алтайского края, не известны. Ранее в соцсетях проходила информация о похоронах в Косихинском, Ребрихинском, Солтонском районах.

Как развивается ситуация

29 марта министр обороны Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания заявил, что основные задачи специальной военной операции на Украине выполнены, а потому теперь есть возможность сосредоточиться на достижении главной цели — освобождении Донбасса.

Сергей Шойгу пообещал, что новобранцев не будут направлять в «горячие точки». Он также отметил, что «все военнослужащие весеннего призыва прошлого года по истечении срока службы будут уволены в запас и отправлены к местам проживания».