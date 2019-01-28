В Барнауле построят еще одну набережную

В 2019 году в Барнауле спроектируют новую набережную реки Барнаулки. Какой она будет, рассказал Сергей Дёмин, замглавы администрации Барнаула в интервью телеканалу Россия 24.

Чиновник рассказал об итогах строительства туристического кластера и отметил, что работа сделана большая, но еще не закончена.

Сергей Дёмин,

замглавы администрации Барнаула:

Предстоит большая работа по строительству набережной реки Барнаулки. Сейчас приступаем к сбору исходных данных и будем проектировать. Мы планируем, что вплоть до пр. Красноармейского (от пр. Ленина, — прим. ред.) у нас будет новая красивая набережная.

Строительство набережной Барнаулки анонсировали в конце 2017 года. Планировалось, что деньги на проект город получит из федерального бюджета по программе «Развития внутреннего и въездного туризма в РФ на 2019−2025 годы», а также из местных бюджетов. Однако тогда завотделом по развитию туризма в Барнауле Татьяна Сибиркина сообщала, что набережная протянется от пр. Ленина до Социалистического.

Согласно новым планам, мэрия хочет благоустроить около 760 метров берега Барнаулки: набережная протянется мимо Старого базара, площади, которую готовят под парковку и проведение городских праздников, а также по территории Барнаульского сереброплавильного завода. Отметим, что это на 260 метров больше, чем набережная Оби.

Спикер также отметил, уже сделанная работа по благоустройству территории туркластера горожанам нравится. Он напомнил, что почти закончилось благоустройство в Нагорном парке: осталось только сажать деревья. «Также в конце 2018 года у нас появились дополнительные средства и наши строители быстро заасфальтировали террасы ниже Нагорного парка, установили там освещение. Это тоже здорово. Люди наверное не успели оценить, потому что выпал снег, но весной это будет заметно», — рассказал Сергей Дёмин.