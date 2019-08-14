В Барнауле проредят популярную у бомжей рощу

Барнаульский «Горзеленхоз» вырубит поросль в роще вдоль Павловского тракта, сообщили в администрации города. Местные жители пожаловались, что там собираются и мусорят бомжи.

Речь идет об участке от ул. Малахова до ул. Георгиева (Павловский тракт, 108−128). Жительница одного из ближайших домов говорит, что плотная растительность вредна для самих деревьев, так как препятствует доступу воздуха.

По обращению горожан на место выехали представители администраций города и района, чтобы определить объем работ. Специалисты пришли к выводу, что необходима вырубка многолетней поросли.

14 августа уже приступили к вырубке. Всего обрежут 50 кленов, уберут поросль на территории площадью 5 тысяч кв. м. Ни одно дерево не снесут, подчеркивают в мэрии.

После обрезки решат вопрос о благоустройстве этой территории.