В Барнауле рядом с парком начали строить храм

В Барнауле рядом с парком «Солнечный ветер» начали строить освященный патриархом Спасский собор, сообщает Политсиб.ру. Строительство планируют завершить в начале 2021 года.

Подрядчик — СК «Созидание», директором которой является Сергей Демин, ранее возглавлявший компанию «Стандарт». Под его руководством строились торговые центры «Европа», «Праздничный» и другие объекты.

Храм строится на деньги благотворителей. По словам Демина, общая смета пока не обсчитана. На нулевой цикл (котлован, фундамент и подвальную часть храма с перекрытием) потребуется свыше 10 млн рублей.

Напомним, в апреле 2019 на градостроительный совет по эскизу храма у парка «Солнечный ветер» пришел митрополит Сергий. Эскиз единодушно одобрили.