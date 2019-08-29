В Барнауле рядом с парком начали строить храм

Подрядчик — СК «Созидание», директором которой является Сергей Демин, ранее возглавлявший компанию «Стандарт». Под его руководством строились торговые центры «Европа», «Праздничный» и другие объекты.
Храм строится на деньги благотворителей. По словам Демина, общая смета пока не обсчитана. На нулевой цикл (котлован, фундамент и подвальную часть храма с перекрытием) потребуется свыше 10 млн рублей.
Напомним, в апреле 2019 на градостроительный совет по эскизу храма у парка «Солнечный ветер» пришел митрополит Сергий. Эскиз единодушно одобрили.