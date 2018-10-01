В Барнауле суд оправдал кота, которого обвиняли в воровстве электроэнергии

Барнаульцы обвинили своего питомца в том, что он сорвал пломбу со счетчика. Невиновность кота пришлось доказывать в суде, сообщили в пресс-центре Барнаульской горэлектросети.

Компания обратилась в суд, чтобы взыскать с барнаульцев 80 тысяч рублей за потребление электроэнергии, которая не была учтена. Это произошло, потому что со счетчика сорвали пломбу. Хозяева животного наставили на его виновности и не хотели платить.

Владельцы частного дома рассказали, что их кот любит гулять на чердаке. Лаз к нему раньше был рядом с электросчетчиком. Вскоре хозяева кота перенесли прибор учета на соседнюю стену. Однако, по их словам, опоздали: питомец уже успел сорвать пломбу со счетчика, когда пробирался на крышу.

В суде за кота заступился электромонтер Сергей Платонюк, который и выявил нарушение. Он рассказал, что случайно сорвать пломбу со счетчика невозможно: проволока очень крепкая и сами работники используют кусачки, чтобы снять пломбы.

Даже если бы кот повис на пломбе, зацепившись за нее когтем, она бы уцелела, — отметил электромонтер.

В итоге кота оправдали. Теперь абоненты должны оплатить долг 78 тысяч рублей и 2,5 тысячи госпошлины за судебное разбирательство. Они не стали подавать жалобу, судебное решение вступило в силу.

Напомним, в конце сентября бобер отключил свет в Солтонском районе. Зверек свалил дерево на линию электропередачи. Тогда без света оставались полторы тысячи человек.