В Барнауле ссора жильцов многоквартирного дома довела их до иска о защите чести и достоинства

Ссора членов совета многоквартирного дома в Барнауле довела их до разбирательства по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации. Иск подал жилец, который считал: обнародованная соседями информация о том, что он пишет кляузы и не участвует в работе совета, его порочит. Но две судебные инстанции ему отказали. Об этом сообщила пресс-служба Алтайского краевого суда.

Их поссорил капремонт

Поссорило соседей, живущих в многоквартирном доме в Железнодорожном районе Барнаула, как ни странно, хорошее дело: в доме собрались проводить капремонт. В материалах суда сказано, что член совета дома М. хотел ускорить капремонт. Но судя по всему, у него возникли расхождения с остальными членами совета.

Кончилось тем, что его оппоненты в марте 2018 года провели внеочередное общее собрание собственником и исключили его из совета. Протоколы отправили в управляющую компанию «УК «Прогресс»). И вывесили на доске у каждого подъезда.

Мы ему «кляуза», он нам «клевета»

В протоколе было написано, что М. не участвует в работе совета, не помогает совету дома и его председателю. Не доносит информацию, которую представляет председатель и другие члены совета. И он злоупотребляет правом — постоянно обращается, пишет кляузы в прокуратуру и другие органы о том, что члены совета дома действуют неправомерно.

Ситуация возмутила жильца дома М. — он подал иск в Железнодорожный райсуд. Мужчина полагал, что в протоколе распространены не соответствующие действительности, клеветнические, сведения. Они подрывают его авторитет и деловую репутацию.

А поскольку он испытал нравственные страдания, то в суде он потребовал от инициатора собрания — соседа С, — не только опровергнуть информацию, но и компенсировать ему моральный ущерб: 150 тыс. рублей.

«Думали , что будет помогать»

На суд пришли пять свидетелей со стороны С. Они были единодушны: М. не работал, как надо.

Из показаний свидетеля Т.:

Думали, что он будет помогать, но он не стал. Когда ему бюллетени для голосования раздали, он их не принес.

Более того, на суде свидетели утверждали, что как раз М. «сорвал проведение капитального ремонта», который из-за него перенесли на более поздний срок. В краевом суде М. это категорически отрицал.

Документы. Бумаги. СС0

Порочащие , но достоверные

Суд всех выслушал, а решение принял интересное.

Во-первых, суд признал, что сведения, что «член совета дома М. не помогает работе совета дома и председателю совета дома, не исполняет возложенные на него обязанности», безусловно, являются порочащими для него.

С другой стороны, доказано, что М. ненадлежащим образом исполнял обязанности члена совета. Стало быть, информация достоверная.

А для применения статьи о защите чести и достоинства нужно, чтобы одновременно имели место два факта: и распространение порочащих сведений, и несоответствие их действительности.

Суд. giak.ru/

Кляузы — конституционное право

А вот сведения о том, что истец обращался в прокуратуру и другие органы, в том числе писал «кляузы» («то есть необоснованные жалобы» — так расшифровал слово «кляузы» судья), не являются порочащими.

Ведь право обращения в указанные органы является конституционным правом гражданина.

В итоге судья Железнодорожного райсуда отказался удовлетворить требования барнаульца М. Решение устоялось и в Алтайском краевом суде, решение вступило в законную силу.