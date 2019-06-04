30 мая 2019 года в ресторане Vienne Lion и кофейне Granmulino, прошел майский этап нашумевшего конкурса, уже ставший традицией.

Звание «Мисс Granmulino Май» присвоено обворожительной Анастасии Раченко. Кстати, в этот раз по решению жюри, в Грандфинал вошла не только победительница мая, но и «Мисс Vienne Lion», Дарья Вишнева. Теперь, с другими финалистками прошлых месяцев конкурса, девушки будут бороться за статус «Мисс Granmulino 2019».

В Барнауле выбрали красавицу мая в конкурсе «Мисс Гранмулино» Иван Вештемов

Праздничное шоу порадовало присутствующих интересной программой. Здесь были восточные и современные танцы, хип-хоп исполнение, а также разыграли более 20 призов от партнеров мероприятия. Все фотографии с мероприятия смотрите здесь — nightout.ru.

В Барнауле выбрали красавицу мая в конкурсе «Мисс Гранмулино» Иван Вештемов

На красной дорожке перед взорами восхищенных зрителей, конкурсантки появлялись в красивых и интересных нарядах. По сценарию, было 4 интригующих выхода:

«В стиле детства».

«Иван-Купала».

«Творческий», за который проголосовали участники группа в Вконтакте ( «вечер на курорте с использованием футболки Granmulino»).

«вечер на курорте с использованием футболки Granmulino»). «Вечерний».

Вечер завершился награждением победительниц:

«Мисс Granmulino 2019 , Май» стала Раченко Анастасия. Титул «Мисс Vienne Lion» получила конкурсантка Вишнева Дарья. Специальная номинация «Мисс Новое радио» присуждена Емельяновой Анжеле. Мисс «Style» — Усова Евгения Cамой спортивной была признана Марсонян Алёна. Мисс «Beauty» — Татьяна Иванина.

Партнеры:

Модельное агентство «Стиль» @stylemodelsstyle

Имидж-студия «Флорэс» @flores.salon

Школа-студия Beauty Point в Барнауле @beautypoint22

Хореограф Максим Чуманов

Официальный фотограф конкурса — @novoseltseva_anna

Фактория джинсIДжинсы Барнаул @factoriajeans

Алтайский букет- натуральная продукция Алтая @clubaltbuket

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