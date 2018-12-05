В Барнауле вместо дорогого ресторана открылся фастфуд

Сеть кафе быстрого питания «Гриль № 1» открыла новое заведение на пр. Ленина, 63. До недавних пор там работал ресторан «Цицаки».

Кафе с доставкой пиццы, шаурмы и другого фастфуда «Гриль № 1» начали открываться с 2012 года. Сейчас сеть имеет несколько своих точек в Барнауле, а также развивает франшизу в других городах.

В официальной группе в ВК сказано, что очередное кафе заработало 4 декабря на пр. Ленина, 63. Ранее здесь принимал ресторан «Цицаки». Его владелец предприниматель Вадим Вайнер выставил заведение на продажу в 2017 году за 7,5 млн рублей и был готов к торгу.

Аltapress.ru писал, что торговля и общепит на проспекте Ленина в Барнауле за последнее время поменялся. Часть заведений закрылись совсем, на месте других пытаются открыть новые, преимущественно бюджетные проекты.