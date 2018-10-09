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10 октября
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Жизнь
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В Барнауле «заплакал» бюст Ползунова

В Барнауле заметили на каменном бюсте изобретателя паровой машины Ивана Ползунова борозду, похожую на слезу. Об этом на странице в своем Instagram рассказал барнаулец Иван Фомин.

Иван Ползунов.
Иван Ползунов.
Иван Фомин.

Во время экскурсии «Мистический Барнаул» вел прямую трансляцию и обратил внимание, что статуя Ивана Ползунова… плачет. Какая-то борозда неизвестного происхождения пролегла по каменном лицу. Может потому, что прах до сих пор не найден? Кстати, памятник обращен лицом в сторону, где сейчас ведутся земляные работы… а в прошлом году неподалеку, в направлении его взора, обнаружили могилу с останками трех людей.

Этому явлению приписали мистический смысл, ведь в городе не было дождя.

В комментариях под постом одна из подписчиц написала, что у нее есть фото 6-летней давности, на котором у Ивана Ползунова уже была эта борозда.

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