В Барнауле завершилась Весенняя олимпиадная школа по физике Фонда Андрея Мельниченко

С 11 по 16 марта 2019 года в барнаульском Центре детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова», созданном Фондом Андрея Мельниченко и Алтайским государственным техническим университетом, состоялась Весенняя олимпиадная школа по физике.

В течение недели ребята из разных городов России слушали лекции по физике, решали разнообразные олимпиадные задачи, а также ставили сложные эксперименты. Алтайский край представляли 8 учеников барнаульского Центра детского научного и инженерного творчества «Наследники Ползунова» и его бийского филиала. Помимо них, в Весенней олимпиадной школе по физике Фонда Андрея Мельниченко приняли участие школьники из Кемерово и Невинномысска (Ставропольский край).

Весенняя олимпиадная школа по физике Фонда Андрея Мельниченко. Анна Зайкова.

Ребята интенсивно готовились к заключительному этапу Всероссийской олимпиады школьников по физике. Занятия с ними проводили к.т.н, профессор Бийского технологического института АлтГТУ им. И.И. Ползунова, преподаватель центра «Наследники Ползунова», член жюри Заключительного этапа Всероссийской олимпиады по физике Александр Аполонский, к. ф-м.н, доцент кафедры общей и экспериментальной физики АлтГУ, преподаватель центра, член жюри регионального этапа ВСОШ по физике Константин Соломатин, призёр международной физической олимпиады, член жюри всероссийской олимпиады школьников по физике, тренер национальной сборной России по физике Александр Киселёв и призёр Азиатской физической олимпиады, тренер национальной сборной РФ Алексей Ноян.

Весенняя олимпиадная школа по физике Фонда Андрея Мельниченко. Анна Зайкова.

Образовательная программа была очень насыщенной и максимально индивидуализированной. Ежедневно, часть ребят занимались в физической лаборатории, решая практические задачи и проводя эксперименты, другая часть слушала лекции. После обеда ребята менялись местами.

Алексей Ноян,

призёр Азиатской физической олимпиады , тренер национальной сборной РФ:

В отличие от школьных задач, здесь требуется принятие самостоятельных решений. Мы учим ребят специальным приемам, объясняем, что такое экспериментальное доказательство, как экспериментом подтвердить свою точку зрения. Это пригодится им не только для участия в олимпиадах разного уровня. На этом этапе закладывается фундамент их будущей научной работы.

Однако не только решением задач были заняты дети. Школьники также посетили Музей АлтГТУ, где им рассказали об истории университета с момента его основания и до наших дней. Кроме того, у ребят была возможность посетить Алтайский краевой театр драмы имени В.М. Шукшина и посмотреть спектакль «Станционный смотритель».

Участники Весенней олимпиадной школы по физике Фонда Андрея Мельниченко остались довольны своей поездкой и теми результатами, которые они смогли достичь за эту неделю. Благодаря работе с опытными преподавателями, школьники смогли глубоко вникнуть в материал, а также получить новые знания и умения. Общение же со своими сверстниками из других городов принесло массу положительных эмоций, ведь заниматься любимым делом намного приятнее, если рядом такие же увлеченные товарищи.

Весенняя олимпиадная школа по физике Фонда Андрея Мельниченко. Анна Зайкова.

Справка

Благотворительный фонд Андрея Мельниченко — первый в России частный фонд инфраструктурных образовательных проектов в сфере естественных наук. Его миссия состоит в создании среды для развития талантов в российских регионах.

В 2017—2018 гг. в рамках ключевой для Фонда «Программы поддержки одаренных школьников в регионах присутствия компаний ЕВРОХИМ, СУЭК и СГК» были открыты 8 центров детского научного и инженерно-технического творчества в Барнауле, Бийске, Кемерово, Ленинске-Кузнецком, Невинномысске, Новомосковске и Рубцовске. В них более 2600 школьников 5−11 классов углубленно изучают дисциплины естественнонаучного цикла.

Для этого Фондом Андрея Мельниченко создаются все необходимые условия: оборудуются учебные классы и лаборатории, приглашаются лучшие преподаватели из школ и вузов регионов, занятия для всех учащихся бесплатны.

Подробнее о деятельности Фонда: aimfond.ru.