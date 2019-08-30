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30 августа 28°C

В барнаульском клубе «Аврора» поколотили известного тату-мастера за жалобу на драные лавочки

Известный в городе тату-мастер Михаил Тау (Дубин) пожаловался в сети на ободранные лавочки и не запирающиеся шкафчики фитнес-клуба «Аврора». В ответ на это администрация заблокировала карту клиента, а потом произошла драка.

Тату-студия Михаила Тау.
Тату-студия Михаила Тау.
Анна Зайкова.

Что произошло

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Потребитель

Знаменитый татуировщик Барнаула Михаил Тау снял видео о неудовлетворительно состоянии инвентаря в фитнес-клубе «Авроре» на Чеглецова. В своем видео он продемонстрировал, что одним ключом можно открыть дверь нескольких шкафчиков, а обшивка сидений и спинок тренажеров пошоркана.

«Неужели нельзя проявить уважение к клиентам и починить»? — задает он вопрос.

Пост барнаулец сопроводил негативными комментариями других пользователей. В комментариях пишут: «Тоже ушел из „Авроры“: то сауна не работает, то тренажеры перетягивают».

Когда Михаил в следующий раз пришел на тренировку, оказалось, что его карта заблокирована. Менеджеры сообщили, что его ждет на встречу один из собственников клуба Егор Банщиков. Встречу Михаил собирался снимать на видео, но вместо очередной съемки получил от охраны по лицу и у него отобрали телефон.

Впрочем, в Telegram-канале Unusual Crimes Barnaul пишут, что Михаил Тау «тоже немного почудил». Как следует из сообщения, он устроил скандал в «Авроре» на ул. Шумакова.

Что ответила «Аврора»

Altapress.ru отправил запрос менеджерам фитнес-клуба «Аврора» с просьбой прокомментировать ситуацию. Пока ответа по существу не получено.

Что думают об этом другие

Altapress.ru обратился за комментариями к владельцу другого крупного фитнес-клуба Барнаула. На правах анонимности он рассказал, что знает о ситуации, в том числе и потому что в «Авроре» занимаются его знакомые. Но вряд ли клуб в таком удручающем состоянии, как рассказал Михаил Тау, считает эксперт.

Михаил Дубин.
Михаил Дубин.
www.instagram.com

Однако фитнес-менеджер осуждает поведение коллег: «Мы работаем в сфере услуг. И в нашем клубе есть клиенты-скандалисты, которые внесены в черный список. Но распускать руки нельзя, как бы вас не провоцировали. Если не можешь сдержаться, уходи из бизнеса».

Эксперт сожалеет о сложившейся ситуации, которая портит имидж всей фитнес-индустрии Барнаула.

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