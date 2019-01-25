В барнаульском морге перепутали покойников

По словам жительницы города, 22 января в ритуальном зале на Аносова прощались с пожилой женщиной, которая умерла после болезни. Из морга тело забрала коллега, которая не виделась с усопшей несколько лет. Детей у женщины не было.

«Тревогу начали бить племянники. Они категорически заявили, что это не их тетя. Дошло до того, что гроб отвезли обратно в морг и стали требовать объяснений. Сотрудники морга сначала сказали: ничего не знаем, что у нас было, то и выдали», — сообщила журналистам жительница Барнаула.