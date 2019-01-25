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Жизнь
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В барнаульском морге перепутали покойников

В Барнауле сотрудники морга перепутали покойных. Родственникам, которые на церемонии прощания обнаружили, что хоронят незнакомого человека, пришлось почти два часа ждать, пока найдут тело их родственницы. Об этом «Вестям. Алтай» сообщила очевидица инцидента.

Морг.
Морг.
Михаил Хаустов

По словам жительницы города, 22 января в ритуальном зале на Аносова прощались с пожилой женщиной, которая умерла после болезни. Из морга тело забрала коллега, которая не виделась с усопшей несколько лет. Детей у женщины не было.

«Тревогу начали бить племянники. Они категорически заявили, что это не их тетя. Дошло до того, что гроб отвезли обратно в морг и стали требовать объяснений. Сотрудники морга сначала сказали: ничего не знаем, что у нас было, то и выдали», — сообщила журналистам жительница Барнаула.

Затем тело родственницы нашли, но из-за опоздания женщину похоронили без церемонии прощания. Поминальный обед тоже не состоялся.

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