В барнаульском зоопарке появятся звериные ясли

В яслях хотят размещать всех новорожденных питомцев, которые появятся на свет в этом году. Сейчас звери непривычно рано почувствовали приход тепла. Медведи уже вышли из спячки, а кошачьи греются на солнце, отметил директор зоопарка Сергей Писарев.

По его словам, с приходом весны сотрудники зоопарка меняют рацион питомцев: добавляют больше овощей, а некоторых садят на диету. Животные, которые зимой содержали в открытых вольерах, получали удвоенное питание, теперь же им нужно меньше пищи.

Altapress.ru писал, что в 2018 году в барнаульском зоопарке родилось более сорока разных детенышей. Потомство, в частности, принесли тигры, волки и косули.